В Баку представлена музыкотерапия - воздействие звука на человеческую душу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в рамках абонементных концертов прошёл необычный и глубокий по содержанию концерт "Музыкотерапия: прикосновение звука". Этот концерт, отличающийся своей оригинальной концепцией, вышел за рамки традиционной концертной программы, подчеркнув тонкое и целительное воздействие звука на человеческую душу, сообщает Trend Life.

В течение всего концерта доктор философии по искусствоведению Айнур Искендерова выступала перед слушателями перед каждой композицией, делясь ценными мыслями о сути музыкотерапии, а также о влиянии различных музыкальных инструментов на психологическое и эмоциональное состояние человека.

В концертную программу вошли произведения азербайджанских и зарубежных композиторов: "Heyran olmuşam" Ашрафа Аббасова, "Lirik rəqs" Фикрета Эмирава, "Лезгинка"Тофика Кулиева, "Dəniz" Фархада Бадалбейли, "Café 1930" Астора Пьяццоллы, Ноктюрн No.2, op.9 Фредерика Шопена, "Ragtime" Скотта Джоплина, "Firenze sogna" Чезаре Чезарини, "Méditation" Жюля Массне, а также "Ноктюрн" Важи Азарашвили. Сочетание классических и современных музыкальных образцов придало программe особую гармонию и философскую глубину.

В концерте приняли участие - Эйюб Алиев (виолончель), Элина Исмет (скрипка), Рафига Гулузаде, Нурджан Рзаева, Зариф Керимова, Эртогрул Балаев, Айлин Гусейнзаде, Фидан Исламова (фортепиано), Наргиз Алиева (флейта), Шехла Ализада (арфа), Талыб Искендерли (баритон), Омар Ализада (баритон), Азиза Магеррамова (сопрано), продемонстрировав глубокое эмоциональное восприятие музыкального материала.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!