Азербайджанская нефть подорожала

Экономика Материалы 13 сентября 2025 09:49 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF выросла на 1,37 доллара США или на 2,01% по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,49 доллара за баррель.

Об этом в субботу Trend сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена нефти марки Azeri Light на базе FOB выросла на 1,34 доллара или на 2,01% и составила 67,98 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 1,41 доллара или на 2,55% и достигла 56,76 доллара за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,44 доллара или на 2,17% по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,74 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.

