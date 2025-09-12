Производство строительного кирпича в Азербайджане увеличилось на 8%

БАКУ /Trend/ - В январе-июле текущего года в Азербайджане было произведено 383,4 тысячи кубометров строительного кирпича.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем производства строительного стекла увеличился на 8,3% или на 29,3 тысячи кубических метров.

По состоянию на 1 августа текущего года запасы готовой продукции составили 10,1 тысячи кубических метров.

Отметим, что общий объем продукции в сфере производства строительных материалов в Азербайджане за январь-июль 2025 года составил 782,9 миллиона манатов, что на 5,8 процента меньше показателя за аналогичный период предыдущего года.