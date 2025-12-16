Азербайджан присоединится к Соглашению о возвращении объектов, запущенных в космос

БАКУ /Trend/ - Азербайджан присоединится к Соглашению о спасении космонавтов.

Как сообщает Trend, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Отмечается, что «Соглашение о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, выведенных на космическую орбиту» определяет обязанности стороны, получающей информацию об аварии, чрезвычайной ситуации и неожиданной посадке экипажа космического корабля, определяет ряд важных положений, регулирующих оказание всей возможной помощи космонавтам, их немедленное безопасное возвращение и т. д.

Соглашение было подписано 22 апреля 1968 года и вступило в силу 3 декабря того же года.

Законопроект о присоединении к Соглашению был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

