Названа сумма возвращенного НДС из бюджета Азербайджана за январь-ноябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года из государственного бюджета Азербайджана физическим и юридическим лицам было возвращено 292,7 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Министерство финансов Азербайджана.

Таким образом, возвращаемые средства относятся к возмещению НДС, уплаченного иностранцами за приобретение товаров на территории страны, не предназначенных для производства или коммерческого использования, физическими лицами в сфере розничной торговли и общественного питания, а также за культурные (театр, кино, музей, концерт) и медицинские услуги, а также за гостиничные услуги на освобожденных территориях.

Кроме того, гражданам возвращен НДС, уплаченный за жилые и нежилые помещения, приобретенные за наличные у лиц, занимающихся строительной деятельностью, а также другие налоги, государственные сборы, проценты и финансовые санкции, ранее уплаченные ими.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!