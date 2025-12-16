Рамиль Гасымов представил новую интерпретацию композиции легендарного Полада Бюльбюльоглу "Азербайджан" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана, известный тенор Рамиль Гасымов представил новую интерпретацию легендарной песни «Азербайджан», автором музыки и исполнителем которой является легендарный певец и композитор, народный артист Полад Бюльбюльоглу. Произведение написано на слова поэта Мастана Гюнера и по праву считается одной из самых ярких музыкальных визитных карточек страны, сообщает Trend Life.

Среди множества песен, посвящённых Азербайджану, эта композиция занимает особое место благодаря своему глубокому содержанию, национальному колориту и искренней эмоциональной силе. Несмотря на прошедшие годы, произведение продолжает оставаться актуальным и любимым многими поколениями слушателей.

Примечательно, что первым слушателем новой версии стал сам Полад Бюльбюльоглу, который высоко оценил интерпретацию Рамиля Гасымова, особо отметив финальную часть произведения. Положительный отзыв мастера, по словам исполнителя, имеет для него большое духовное и творческое значение.

Отметим, что запись песни была осуществлена специально для новогодней программы Азербайджанского телевидения. Начиная с сегодняшнего дня композиция "Азербайджан" в исполнении Рамиля Гасымова доступна для прослушивания на всех ведущих музыкальных платформах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!