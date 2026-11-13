Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках СОР31 приняла участие в дискуссиях по улучшению качества воздуха в городах (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) Общественное объединение IDEA в партнерстве с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) организовало мероприятие на тему «Чистый воздух, здоровые города: от градостроительства к климатическим действиям».

Сначала участникам был продемонстрирован подготовленный IDEA короткометражный документальный фильм, посвященный важности чистого воздуха в городской среде.

Выступая на открытии мероприятия, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева рассказала о влиянии загрязнения воздуха на здоровье человека. Она подчеркнула важность учета экологических факторов при формировании более здоровых и устойчивых городов. Лейла Алиева рассказала об опыте Азербайджана в сфере устойчивого градостроительства, мерах по расширению зеленых зон и развитию экологически чистого транспорта. Она также отметила роль проекта Общественного объединения IDEA «Наш двор», акций по посадке деревьев и других инициатив, направленных на озеленение городской среды.

Президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на мероприятии, подчеркнул взаимосвязь между улучшением качества воздуха и мерами по борьбе с изменением климата. Он отметил важность усиления международного сотрудничества в сокращении вредных выбросов в городах, развитии устойчивых транспортных систем и внедрении экологически чистых технологий.

Выступая на официальной части мероприятия, директор регионального офиса ООН по населенным пунктам по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфан Али особое внимание уделил вопросам мониторинга качества воздуха, сокращения вредных выбросов в атмосферу, совершенствования механизмов экологического менеджмента в городах и применению международного опыта в этом направлении.

Затем мероприятие продолжилось панельной дискуссией. Модератором выступила член Палаты лордов Великобритании и Международного центра Низами Гянджеви Патрисия Скотланд. В дискуссии приняли участие представитель Копенгагенского университета, эксперт по вопросам климата и здравоохранения Робб Батлер, заместитель директора Национального центра по изменению климата при Министерстве экологии, окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан Тимур Сабитов, юрист-эксперт по регулированию и управлению качеством воздуха Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рене Гифт.

Участники дискуссии провели обмен мнениями по вопросам снижения загрязнения воздуха, развития экологически чистых транспортных систем, интеграции «зеленой» инфраструктуры в процессы градостроительства, а также положительного влияния мер по борьбе с изменением климата на здоровье человека.

В ходе мероприятия была подчеркнута важность укрепления международного сотрудничества, применения принципов устойчивого градостроительства и согласования климатической политики с мерами в области общественного здравоохранения для улучшения качества воздуха и создания более здоровой городской среды.