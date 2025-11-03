AzInTelecom организовал акцию по посадке деревьев в Агдаме (ФОТО)

ООО «AzInTelecom» провело акцию по посадке деревьев в освобождённом селе Хыдырлы Агдамского района.

Мероприятие, посвященное 5-й годовщине Победы в Отечественной войне, объединило руководство и сотрудников компании, среди которых были и участники войны, продолжающие сегодня свою деятельность в «AzInTelecom».

Акция началась с минуты молчания в память о шехидах. После этого участники акции приступили к посадке деревьев. На освобождённых территориях Агдама посажено свыше 500 сосен. Посадка сопровождалась первичным поливом и агротехническим уходом.

Целью проведения акции было увеличение зеленых зон на освобожденных от оккупации территориях, восстановление экологического баланса и внесение вклада в процесс формирования эко культуры.

Акция была проведена при поддержке Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах и общественного объединения «Qayıdış könüllüləri».