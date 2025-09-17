Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Бакинское метро в дни " Формулы-1" будет работать в усиленном режиме

Общество Материалы 17 сентября 2025 17:14 (UTC +04:00)
Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - ЗАО "Бакинский метрополитен", входящее в холдинг AZCON, внесет изменения в график работы метро в связи с проведением Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Об этом сказали Trend в ЗАО "Бакинский метрополитен".

Сообщается, что в ночь с 19 на 20 и с 20 на 21 сентября станции метро будут открыты для пассажиров до 02:00.

"В дни гонок на станциях, расположенных ближе к центру города, будет действовать усиленный режим работы, а также будут подготовлены дополнительные резервные поезда", - сказали в структуре.

