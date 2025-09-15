На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будут задействованы две тысячи волонтеров

БАКУ /Trend/ - Две тысячи волонтеров будут задействованы на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает Trend, об этом сказала генеральный менеджер по человеческим ресурсам Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Ламия Шахмедова на презентации Центра униформы и аккредитации предстоящего в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1.

По ее словам, в работе Центра задействованы более 140 волонтеров.

Генеральный менеджер сказала, что благодаря поддержке волонтеров, униформа и аккредитационные карты раздаются тысячам лиц – представителям рабочего персонала, маршалам и сотрудникам безопасности. До начала гонок все аккредитационные карты будут выданы.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 19-21 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!