На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будут задействованы две тысячи волонтеров

Общество Материалы 15 сентября 2025 18:12 (UTC +04:00)
На Гран-при Азербайджана "Формулы-1" будут задействованы две тысячи волонтеров

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Две тысячи волонтеров будут задействованы на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает Trend, об этом сказала генеральный менеджер по человеческим ресурсам Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Ламия Шахмедова на презентации Центра униформы и аккредитации предстоящего в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1.

По ее словам, в работе Центра задействованы более 140 волонтеров.

Генеральный менеджер сказала, что благодаря поддержке волонтеров, униформа и аккредитационные карты раздаются тысячам лиц – представителям рабочего персонала, маршалам и сотрудникам безопасности. До начала гонок все аккредитационные карты будут выданы.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет 19-21 сентября.

