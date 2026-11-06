Состоялся 6-й раунд политконсультаций между Азербайджаном и Болгарией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5-6 ноября заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов находился с визитом в Болгарии.

Как сообщили в МИД, в ходе визита в Софии состоялся 6-й раунд политических консультаций между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел Болгарии. Делегации возглавляли заместитель министра Эльнур Мамедов и заместитель министра иностранных дел Иванка Ташева.

В ходе политических консультаций подробно обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений стратегического партнерства между двумя странами, вопросы сотрудничества в политической, экономической, энергетической сферах, в том числе в области зеленых энергетических коридоров, транспортно-логистическом и других направлениях.

Между сторонами состоялся подробный обмен мнениями по вопросам диверсификации торгового оборота, поощрения взаимных инвестиций. На встрече подчеркивалась важность продолжения взаимной поддержки и координации в рамках международных организаций.

Наряду с этим, были рассмотрены возможности расширения связей в гуманитарной сфере, областях культуры, науки и образования, отмечалось, что сотрудничество в указанных направлениях является важной составной частью двусторонних отношений.

В рамках визита министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова встретилась с Э. Мамедовым. Обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес. Заместитель министра также встретился с советником премьер-министра Болгарии по внешней политике Руси Ивановым. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по расширению двусторонних связей и перспективам развития сотрудничества.

Затем наша делегация провела встречу в Народном собрании Болгарии с членами межпарламентской группы дружбы Болгария-Азербайджан и председателем группы Хамидом Хамидом, членами Комитета по внешней политике и заместителем председателя комитета Слави Василевым. В ходе проведенных обсуждений подчеркивалась важная роль межпарламентских отношений в продвижении парламентской дипломатии, активизации контактов между законодательными органами и развитии двусторонних связей.

В ходе визита Э. Мамедов выступил с лекцией перед слушателями Дипломатического института министерства иностранных дел Болгарии и членами Студенческого дипломатического клуба Софийского университета имени Святого Климента Охридского.