Выставка, организованная в Париже в память о погибших журналистах, имела большое значение – брат шехида Магеррама Ибрагимова (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанское государство постоянно проявляет особое внимание и заботу о членах семей погибших журналистов, предпринимая шаги по сохранению их памяти. Наряду с этим, общественные организации также проводят определённую работу в этом направлении. Недавно по инициативе аналитического центра Baku Network в Париже состоялась выставка, посвященная памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

Об этом сказал Trend брат погибшего журналиста Магеррама Ибрагимова Аскер Ибрагимов.

По его словам, проведение подобной выставки впервые и именно в Европе имеет особое значение - как в плане увековечения памяти погибших, так и для донесения азербайджанских реалий до международного сообщества.

«Необходимо доводить до внимания мировой общественности информацию об агрессии Армении против Азербайджана, военных преступлениях против мирных граждан, в особенности против журналистов, исполняющих свой профессиональный долг, а также минной угрозе и другие подобные вопросы. Мы всегда должны отстаивать нашу правду на международной арене. Выставка в Париже, распространение буклетов с фотографиями погибших журналистов, привлечение к мероприятию европейских политиков, известных и авторитетных лиц — это достойный пример. От имени нашей семьи мы выражаем благодарность Baku Network», — сказал А. Ибрагимов.

Он сообщил, что семья Магеррама Ибрагимова не осталась без внимания со стороны государства: семье предоставлено жилье, выплачивается пособие, назначенное Президентом Ильхамом Алиевым. Журналист был посмертно награжден орденом Министерства обороны. "Лично я провожу мероприятия по увековечению его имени. В память о погибших журналистах проводится традиционный мини-футбольный турнир. Так как я сам работаю в СМИ, коллеги освещают эти мероприятия. Также вышла моя книга «Вечная песнь журналистской жизни», посвящённая Магерраму. Презентации книги прошли в Совете прессы, Республиканской библиотеке и Нахчыванской государственной библиотеке. В ближайшие дни подобное мероприятие состоится и в Бакинском государственном университете».

Отметим, что в июле этого года аналитический центр Baku Network впервые в Европе поднял тему азербайджанских журналистов, погибших в результате агрессии Армении, проведя ряд мероприятий. Мероприятие прошло в Париже, в Азербайджанском культурном центре, в рамках проекта Baku Network «Анализ гибридных и идеологических угроз против Азербайджана». Выставка была организована при поддержке Государственного агентства по поддержке неправительственных организаций Азербайджанской Республики и посольства Азербайджана во Франции.

В рамках выставки Baku Network представил общественности материалы, посвящённые погибшим журналистам, а участникам были розданы буклеты, подготовленные в их честь. В мероприятии приняли участие представители французского общества, а также французские и иностранные журналисты. Обсуждение этой темы в столице Франции стало важным шагом для донесения до международной общественности правды о судьбе азербайджанских журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

Напомним, что 4 июня 2021 года около 11:00 группа журналистов, направлявшаяся для исполнения служебных обязанностей в освобождённый от оккупации Кяльбаджарский район, попала в трагическое происшествие: автобус марки «КамАЗ», двигавшийся в направлении села Сусузлуг, подорвался на противотанковой мине. В результате погибли трое человек — корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор Азербайджанского телевидения Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кяльбаджарского района по административной единице села Сусузлуг Ариф Алиев.