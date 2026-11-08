Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана успешно выступила на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу, прошедшем 4–8 ноября в китайском городе Нанкин.

Об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Согласно информации, в соревнованиях, в которых приняли участие 367 гимнастов с шести континентов, разыгрывались 16 титулов чемпионов мира в различных дисциплинах. Азербайджанские гимнасты продемонстрировали высокие результаты, завоевав одну золотую и две серебряные медали.

Наибольшего успеха наша сборная добилась в командных соревнованиях по тамблингу. Национальная команда в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева, Адиля Гаджизаде и Алексея Караташова завершила квалификационный этап на первом месте и вышла в финал в статусе лидера.

Сохранив преимущество и в решающем этапе, наши гимнасты набрали 25 очков и стали чемпионами мира. В финале сборная Азербайджана опередила команду Дании на одно очко, а сборную США — на пять очков, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Эта победа стала продолжением успешных выступлений азербайджанской команды на мировых первенствах по тамблингу. Сборная Азербайджана в третий раз завоевала титул чемпиона мира в командном зачёте, повторив успехи 2023 и 2025 годов.

Азербайджанские гимнасты также завоевали медаль в индивидуальных соревнованиях по тамблингу. Тофик Алиев в финале набрал 29,700 балла и стал серебряным призёром чемпионата мира. Эта награда стала первой серебряной медалью гимнаста на мировых первенствах в индивидуальной программе.

Золотую медаль в финале завоевал представитель Португалии Вашку Пезу, а бронзовую — американский гимнаст Кейден Браун.

Другой представитель Азербайджана Михаил Малкин завершил выступление в индивидуальной программе на стадии 1/8 финала.

Алексей Караташов, выступавший в индивидуальной программе по тамблингу, по итогам первого квалификационного этапа набрал 54,400 балла и с 11-го места прошёл во второй квалификационный этап. Там он набрал 26,800 балла и занял 13-е место.

Адиль Гаджизаде в первом квалификационном этапе набрал 52,900 балла, занял 19-е место и завершил борьбу в индивидуальной программе.

Отметим, что Алексей Караташов впервые принял участие в чемпионате мира среди взрослых. Кроме того, он стал одним из обладателей золотой медали, завоёванной национальной командой в командном зачёте.

Исторического результата добились представители Азербайджана и в прыжках на батуте. Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов, выступавшие в смешанной синхронной программе, успешно прошли квалификационный этап и полуфинал, пробившись в финал.

В решающем этапе дуэт брата и сестры набрал 52,010 балла и завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Таким образом, Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов вошли в историю азербайджанской гимнастики как первые обладатели серебряных медалей чемпионата мира в смешанной синхронной программе.

В финале представители Беларуси заняли первое место, а гимнасты из Японии — третье.

Сельджан Махсудова успешно выступила и в индивидуальной программе. В полуфинале она набрала 56,140 балла и с шестого места вышла в финал. На этом этапе азербайджанская гимнастка опередила на шесть позиций чемпионку летних Олимпийских игр Париж-2024 Бриони Пейдж и получила право побороться за медали в финале среди сильнейших батутисток мира.

В финале, состоявшемся 8 ноября, Сельджан Махсудова набрала 56,580 балла и завершила чемпионат мира на шестом месте.

Максуд Махсудов, выступавший в индивидуальной программе среди мужчин, в полуфинале набрал 37,850 балла и занял 20-е место.

В мужской синхронной программе Максуд Махсудов и Гусейн Аббасов по итогам первого квалификационного этапа набрали 50,900 балла и прошли во второй этап. На следующей стадии азербайджанские спортсмены заняли 15-е место. Отметим, что Гусейн Аббасов впервые принял участие в чемпионате мира среди взрослых.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат мира в Нанкине с одной золотой и двумя серебряными медалями.