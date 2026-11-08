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Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)

Общество Новость 8 ноября 2026 23:06 (UTC +04:00)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана успешно выступила на чемпионате мира по прыжкам на батуте и тамблингу, прошедшем 4–8 ноября в китайском городе Нанкин.

Об этом сообщили в Федерации гимнастики Азербайджана.

Согласно информации, в соревнованиях, в которых приняли участие 367 гимнастов с шести континентов, разыгрывались 16 титулов чемпионов мира в различных дисциплинах. Азербайджанские гимнасты продемонстрировали высокие результаты, завоевав одну золотую и две серебряные медали.

Наибольшего успеха наша сборная добилась в командных соревнованиях по тамблингу. Национальная команда в составе Михаила Малкина, Тофика Алиева, Адиля Гаджизаде и Алексея Караташова завершила квалификационный этап на первом месте и вышла в финал в статусе лидера.

Сохранив преимущество и в решающем этапе, наши гимнасты набрали 25 очков и стали чемпионами мира. В финале сборная Азербайджана опередила команду Дании на одно очко, а сборную США — на пять очков, поднявшись на высшую ступень пьедестала.

Эта победа стала продолжением успешных выступлений азербайджанской команды на мировых первенствах по тамблингу. Сборная Азербайджана в третий раз завоевала титул чемпиона мира в командном зачёте, повторив успехи 2023 и 2025 годов.

Азербайджанские гимнасты также завоевали медаль в индивидуальных соревнованиях по тамблингу. Тофик Алиев в финале набрал 29,700 балла и стал серебряным призёром чемпионата мира. Эта награда стала первой серебряной медалью гимнаста на мировых первенствах в индивидуальной программе.

Золотую медаль в финале завоевал представитель Португалии Вашку Пезу, а бронзовую — американский гимнаст Кейден Браун.

Другой представитель Азербайджана Михаил Малкин завершил выступление в индивидуальной программе на стадии 1/8 финала.

Алексей Караташов, выступавший в индивидуальной программе по тамблингу, по итогам первого квалификационного этапа набрал 54,400 балла и с 11-го места прошёл во второй квалификационный этап. Там он набрал 26,800 балла и занял 13-е место.

Адиль Гаджизаде в первом квалификационном этапе набрал 52,900 балла, занял 19-е место и завершил борьбу в индивидуальной программе.

Отметим, что Алексей Караташов впервые принял участие в чемпионате мира среди взрослых. Кроме того, он стал одним из обладателей золотой медали, завоёванной национальной командой в командном зачёте.

Исторического результата добились представители Азербайджана и в прыжках на батуте. Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов, выступавшие в смешанной синхронной программе, успешно прошли квалификационный этап и полуфинал, пробившись в финал.

В решающем этапе дуэт брата и сестры набрал 52,010 балла и завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Таким образом, Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов вошли в историю азербайджанской гимнастики как первые обладатели серебряных медалей чемпионата мира в смешанной синхронной программе.

В финале представители Беларуси заняли первое место, а гимнасты из Японии — третье.

Сельджан Махсудова успешно выступила и в индивидуальной программе. В полуфинале она набрала 56,140 балла и с шестого места вышла в финал. На этом этапе азербайджанская гимнастка опередила на шесть позиций чемпионку летних Олимпийских игр Париж-2024 Бриони Пейдж и получила право побороться за медали в финале среди сильнейших батутисток мира.

В финале, состоявшемся 8 ноября, Сельджан Махсудова набрала 56,580 балла и завершила чемпионат мира на шестом месте.

Максуд Махсудов, выступавший в индивидуальной программе среди мужчин, в полуфинале набрал 37,850 балла и занял 20-е место.

В мужской синхронной программе Максуд Махсудов и Гусейн Аббасов по итогам первого квалификационного этапа набрали 50,900 балла и прошли во второй этап. На следующей стадии азербайджанские спортсмены заняли 15-е место. Отметим, что Гусейн Аббасов впервые принял участие в чемпионате мира среди взрослых.

Таким образом, сборная Азербайджана завершила чемпионат мира в Нанкине с одной золотой и двумя серебряными медалями.

Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)
Азербайджанские гимнасты завоевали три медали на чемпионате мира (ФОТО)

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