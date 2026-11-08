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Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)

Общество Новость 8 ноября 2026 21:14 (UTC +04:00)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Фото: provided by organizers

БАКУ /Trend/ - В связи с 8 Ноября - Днём Победы в Бакинском приморском национальном парке состоялся торжественный праздничный концерт.

Мероприятие было организовано Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку при поддержке министерства культуры.

В праздничном концерте, посвящённом шестой годовщине исторической Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, выступили известные азербайджанские деятели искусства, певцы и танцевальные коллективы.

В концертной программе прозвучали музыкальные произведения, воспевающие героическую летопись Азербайджана, любовь к Родине, национальный дух и несокрушимую волю народа. Патриотические песни, яркие сценические композиции и танцевальные номера вновь позволили зрителям ощутить гордость за историческую Победу.

Праздничный концерт завершился грандиозным фейерверком.

Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)
Концерт в честь Дня Победы в Баку завершился зрелищным фейерверком (ФОТО)

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