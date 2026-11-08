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От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)

Политика Новость 8 ноября 2026 20:49 (UTC +04:00)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
Эмин Алиев
Эмин Алиев
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ХАНКЕНДИ /Trend/ - 8 ноября в Ханкенди от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой был дан официальный прием в честь Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и его супруги Эмине Эрдоган.

На приеме была представлена концертная программа.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, члены их семьи, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган встретились и сфотографировались с деятелями искусств, а также с героями Отечественной войны, военнослужащими, награжденными орденами «Карабах» и «Зафар».

От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)
От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный прием в честь Президента Турции (ФОТО)

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