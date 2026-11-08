Выступление Президента Ильхама Алиева в Ханкенди было очень сильным и эмоциональным - Михаил Гусман

БАКУ/Trend/ - Выступление Президента Ильхама Алиева в Ханкенди было очень сильным и эмоциональным.

Об этом сказал Trend выдающийся журналист, радио- и телеведущий, писатель, общественный деятель Михаил Гусман.

"Поздравляю весь азербайджанский народ с историческим днём – Днём Победы. Все мы находимся под впечатлением от невероятно сильного выступления Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Ханкенди. Это было очень сильное и эмоциональное выступление", - сказал М. Гусман.

Он отметил, что одним из главных моментов выступления Президента Ильхама Алиева стало подчёркивание того, что историческая Победа Азербайджана была достигнута благодаря единству и борьбе всего народа.

«Президент ещё раз подчеркнул, что эта Победа стала Победой всего азербайджанского народа и далась нелегко. Ведь противник был сильным и коварным, на протяжении 30 лет готовился к войне. Мужество азербайджанского солдата, отвага всей армии и беспрецедентное руководство Верховного главнокомандующего армией принесли свои плоды. Азербайджанская армия, за спиной которой стоял народ, одержала Победу. Эта Победа будет помниться веками, и азербайджанский народ всегда будет благодарен тем, кто её одержал», – сказал М. Гусман.

Он подчеркнул, что в настоящее время одной из главных целей Азербайджана является полное восстановление жизни на родных землях Карабаха.

«Сегодня главная цель – полное возвращение жизни на наши родные, освобождённые земли Карабаха. Там уже проживают и получают образование около 100 тысяч человек, создаются новые рабочие места. Карабах с каждым днём всё больше превращается в значимый и оживлённый регион Азербайджана, каким он был до оккупации», – сказал М. Гусман.

Он также отметил, что особое впечатление на него произвели слова Президента Ильхама Алиева о сути идеологии азербайджанства.

«Особенно меня тронуло разъяснение Президентом Ильхамом Алиевым значения и философской сути идеологии азербайджанства. Быть гражданином Азербайджана недостаточно, недостаточно называть себя азербайджанцем, недостаточно даже быть этническим азербайджанцем. Идеология азербайджанства как идеал глубокого гуманизма и высших ценностей должна глубоко укорениться в человеке. Выражаю особую благодарность господину Президенту за то, что он с таким мастерством выразил суть этого великого понятия – идеологии азербайджанства», – добавил М. Гусман.