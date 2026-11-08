Послания из Ханкенди: символы оккупации превращаются в символы Победы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обращение Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева, прозвучавшее 8 ноября, в День Победы, в Ханкенди перед Триумфальной аркой продемонстрировало не только военные итоги исторической Победы Азербайджана, но и её политическое и моральное значение.

Ключевые моменты выступления Президента Ильхама Алиева свидетельствуют о том, что для Азербайджана Победа не ограничилась освобождением территорий. Она ознаменовала восстановление суверенитета, ликвидацию сепаратизма и превращение бывших оккупированных территорий в новые символы азербайджанской государственности.

Тот факт, что Президент Ильхам Алиев выступил именно в Ханкенди, перед Триумфальной аркой, имеет особое политическое и символическое значение. В этом смысле место, где прозвучало обращение, само по себе является частью его содержания. Ханкенди теперь рассматривается не в контексте конфликта и сепаратизма, а в контексте исторической Победы Азербайджана и постконфликтного восстановления.

Особое значение в этом смысле имеет и символическое воплощение в Ханкенди 20 сентября 2023 года заявления Президента, сделанного ранее: «Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак!» Это пример того, как политическое заявление впоследствии подкрепляется конкретными событиями и результатами. Иными словами, политическая воля, выраженная в 2020 году, перешла в 2023 году на новый этап – восстановление суверенитета Азербайджана во всем Карабахе.

Одним из наиболее примечательных моментов обращения стало заявление Президента о том, что здание, в котором ранее располагалась бывшая сепаратистская структура, в будущем будет функционировать как Музей Победы. Глава государства рассказал, что, посетив это здание в октябре 2023 года, открыл окна и пожелал, чтобы оттуда выветрился «дьявольский дух». Он подчеркнул, что в данном здании будет создан Музей Победы. Это имеет глубокое символическое значение. Речь идёт не просто об изменении назначения здания. Превращение места, которое некогда было центром сепаратистского управления, в музей, призванный хранить историческую память азербайджанского государства, символически проводит черту между прошлым и будущим.

Здание, некогда символизировавшее прошлое, превратится в место, где будущие поколения смогут знакомиться с историей Победы. Заявление Президента о том, что военные преступники в настоящее время отбывают наказание в бакинских тюрьмах, дополняет этот посыл правовым аспектом.

Цифры, приведённые в обращении Президента в связи с итогами 44-дневной войны, являются одними из ключевых показателей масштаба и результатов военных операций Азербайджана. Освобождение в ходе боевых действий более 300 городов и сёл, а также освобождение города Шуша 8 ноября представлены как решающие этапы военных операций. Освобождение города Шуша не только продемонстрировало военно-политическое превосходство Азербайджана, но и сыграло важную роль в процессе, приведшем к завершению войны.

Наряду с историческим и географическим положением города Шуша, необходимо учитывать и его значение как культурной столицы Азербайджана. Освобождение города имело гораздо более широкое значение, чем просто военный результат, и стало важным событием с точки зрения восстановления национальной памяти и исторической справедливости. Возвращение других территорий Азербайджану без единого выстрела и без потерь после подписания Арменией акта о капитуляции демонстрирует различие между военным этапом войны и последовавшими за ним политическими договорённостями. Это важный момент, свидетельствующий о том, как преимущество, достигнутое Азербайджаном на поле боя, повлияло на дальнейшее развитие событий.

Ещё одним примечательным моментом выступления Президента стало сравнение состояния Вооружённых сил Азербайджана и армии Армении в период войны. По словам главы государства, в ходе боевых действий в рядах азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Армянская же сторона признала, что в её армии насчитывалось около 12 тысяч дезертиров.

Это сравнение подчёркивает, что исход войны зависит не только от вооружения и технологий, но и от боевого духа военнослужащих, дисциплины и уверенности в достижении поставленных целей. Боеспособность азербайджанской армии, уровень подготовки личного состава стали одними из важных факторов, определивших исход 44-дневной войны.

Объединённые в обращении Президента тезисы отражают несколько этапов пути, пройденного Азербайджаном в освобождении своих земель: военную Победу в 2020 году, полное восстановление суверенитета в 2023 году и продолжающиеся в настоящее время восстановительные работы на освобождённых территориях. Обращение, прозвучавшее в Ханкенди, план создания Музея Победы в здании бывшей сепаратистской структуры и особое внимание, уделённое освобождению города Шуша, являются элементами единой политической и исторической линии.

Основная суть этой линии заключается в том, что для Азербайджана Победа не ограничивается памятью о минувшей войне. Она продолжается в процессе укрепления государственного суверенитета, сохранения исторической памяти и формирования будущего Карабаха.