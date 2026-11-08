В Берлине отметили День Победы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В столице Германии Берлине азербайджанские врачи и другие соотечественники собрались перед Бранденбургскими воротами по случаю 8 ноября - Дня Победы Азербайджана.

Как сообщает Trend, мероприятие собрало участников 20-х Азербайджано-германских медицинских дней, врачей, прибывших из Азербайджана, а также работающих в Германии медиков.

С флагами Азербайджана в руках участники отметили 6-ю годовщину исторической Победы, одержанной в Отечественной войне, продемонстрировав национальное единство и солидарность.

Отметим, что 20-е Азербайджано-германские медицинские дни прошли в Берлине 7–8 ноября. В мероприятии приняли участие медицинские специалисты из обеих стран.