Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган встретились в Ханкенди с героями Отечественной войны, военнослужащими, удостоенными орденов «Карабах» и «Зафар».