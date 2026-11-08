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Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами (ВИДЕО)

Политика Новость 8 ноября 2026 19:49 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Реджеп Тайип Эрдоган и Эмине Эрдоган встретились с Героями Отечественной войны и военнослужащими, награжденными орденами (ВИДЕО)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БАКУ /Trend/ - 8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, их дочь Лейла Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган встретились в Ханкенди с героями Отечественной войны, военнослужащими, удостоенными орденов «Карабах» и «Зафар».

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