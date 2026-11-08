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Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган

Политика Новость 8 ноября 2026 19:55 (UTC +04:00)
Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган
Фото: Press service of the President of the Republic of Azerbaijan

БАКУ /Trend/ - Радость Баку — это радость Анкары, гордость Шуши — гордость всего нашего народа.

Об этом написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в социальной сети X.

«Те, кто стремится ослабить наше братство, укреплённое союзническими отношениями благодаря Декларации, подписанной нами 15 июня 2021 года в Шуше, не смогут достичь своих целей ни сегодня, ни завтра, как не смогли и вчера.

С позволения Всевышнего наше единство всегда будет нерушимым», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

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