Радость Баку – гордость Анкары, а гордость Шуши – гордость всего нашего народа - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Радость Баку — это радость Анкары, гордость Шуши — гордость всего нашего народа.

Об этом написал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в социальной сети X.

«Те, кто стремится ослабить наше братство, укреплённое союзническими отношениями благодаря Декларации, подписанной нами 15 июня 2021 года в Шуше, не смогут достичь своих целей ни сегодня, ни завтра, как не смогли и вчера.

С позволения Всевышнего наше единство всегда будет нерушимым», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.