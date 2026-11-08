В Баку состоялись праздничные выступления военных оркестров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с 8 Ноября – Днем Победы в различных районах Баку состоялись показательные выступления военных оркестров.

Как сообщили в министерстве обороны Азербайджана, перед выступлениями минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь за Родину, прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На праздничных концертах были исполнены военно-патриотические песни, марши, музыкальные фрагменты произведений известных азербайджанских и мировых композиторов.

Выступления военных оркестров были встречены жителями и гостями города с большим воодушевлением и аплодисментами.