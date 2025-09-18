Директор Фонда Рашида Бейбутова о статье великого композитора Муслима Магомаева–старшего, опубликованной в 1919 году

БАКУ /Trend Life/ - Директор Фонда Рашида Бейбутова Камиль Шахверди представил Trend Life свои мысли к статье великого композитора Муслима Магомаева–старшего, опубликованной в 1919 году в газете "Азербайджан".

Отметим, что 18 сентября в Азербайджане отмечается День национальной музыки, который вошел в историю как день рождения выдающегося композитора, музыковеда, педагога, публициста, драматурга, автора первой оперы Востока, основоположника азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеира Гаджибейли (1885-1948 гг.). Также в этот день родился выдающийся представитель азербайджанской музыки, великий композитор, дирижер, один из основоположников азербайджанской классической музыки Муслим Магомаев-старший (1885-1937 гг.).

"Хотя я и имел информацию о предоставленной вам статье Муслима бека Магомаева – выдающегося композитора, дирижёра, педагога, организатора, внёсшего исключительный вклад в развитие нашей музыкальной культуры, близкого соратника Узеир бека Гаджибейли – в 29-м номере русскоязычной версии газеты «Азербайджан» от 8 февраля 1919 года, но мне не удалось получить её полностью. Недавно наш уважаемый историк и учёный Солмаз ханум Рустамова-Тохиди прислала мне фотокопию ценнейшей исторической статьи Муслима Магомаева, опубликованной в этой газете, и это положило конец моим многолетним поискам. С середины 1990-х годов я публикую статьи и исследования, посвящённые произведению «Аршин мал алан», как в азербайджанской прессе, так и в печати многих зарубежных стран. В этих материалах я использовал статьи Муслима Магомаева. Сегодня, благодаря Солмаз ханум Рустамовой-Тохиди, я с гордостью представляю вам эту статью полностью впервые.

Узеир бек и Муслим бек познакомились в юношеские годы, в Горийской учительской семинарии. Первое знакомство молодых людей, родившихся в один год, месяц и день (18 сентября 1885 года), переросло в крепкую дружбу, которая продлилась до конца их жизни. Позже Узеир бек и Муслим бек, создав семьи с сестрами Малейкой и Бадигулджамал Терегуловыми и тем самым породнившись, как друзья и соратники прошли сквозь тысячи трудностей и неутомимо и бесстрашно шли вместе по новому пути развития нашей музыкальной культуры.

Протест Муслима Магомаева против неуважительного отношения к произведению «Аршин мал алан» не случаен. Ведь именно Муслим Магомаев стоял у истоков сценической жизни этого произведения, обеспечил ему долгую, вековую жизнь на сцене. Во время учёбы в консерватории Санкт-Петербурга Узеир бек писал своему другу Муслим беку 7 августа 1913 года:

«Дорогой Муслим! Причина моего молчания в том, что я очень занят, работаю почти с утра до полуночи. Во-первых, готовлюсь к предстоящим экзаменам, во-вторых, пишу оперетту, и она будет успешной, если Бог даст, я пришлю её тебе как закончу над ней работать».

Вскоре после этого в бакинских газетах «Игбал», «Седайи хагг » и в других изданиях появилась информация о том, что 25 октября 1913 года в Театре Тагиева будет представлена ​​новая оперетта Узеир бека Гаджибейли «Аршин мал алан». Как известно из истории, произведение было подготовлено к постановке режиссёром Гусейнгулу Сарабским и дирижёром Муслимом Магомаевым. «Аршин мал алан» с первой же постановки завоевал огромную популярность, был стремительно переведен на разные языки и с успехом ставился в Баку, Тбилиси, различных городах России, Туркестана, Турции и Ирана. В 1915–1916 годах в Баку и Тбилиси случалось, что пьеса шла на 3–4 языках в разных театрах в один и тот же день. Все спектакли проходили с аншлагом. Для постановки пьесы в Баку, Тбилиси, России и Турции были сформированы десятки армянских трупп, которые постепенно, используя различные методы, арменизировали «Аршин мал алан». Это очень обширная тема, и у меня накопилось много материала по ней. В ближайшем будущем я планирую опубликовать собранные мной уникальные исторические факты в формате предстоящей книги . Тот факт, что пьеса «Аршин мал алан» появилась на американских сценах уже в 1916 году, является яркой страницей в истории нашей культуры. Поэтому статья Муслима Магомаева имеет особую историческую ценность.

Сегодня, в 140-ю годовщину со дня рождения обоих великих художников, мы с глубоким уважением склоняем головы перед их памятью.

Представляем читателям историческую статью Муслима Магомаева.

"«Аршин мал Алан» на армянском языке.

(Вместо рецензии)

4 февраля в правительственном театре (Маиловский) армянскими артистами была поставлена известная оперетта мусульманского композитора У. б. Гаджибекова «Аршин мал алан». Не знаю, известно ли автору в каком виде разыгрывается его пьеса, думаю, что пора бы положить конец всем издевательствам и над пьесой, и над теми традициями, которая выводятся по пьесе.

Во-первых, на третьем акте нет ни одного мотива из оригинала, а если и исполняются два, то в искаженном виде; остальные взяты произвольно. Это по моему, недопустимо. На мой вопрос, почему артисты не играют пьесу по оригиналу, они ответили, что всегда играли эту пьесу так и переучивать не могут (?!). Не знаю, насколько это веско и доказательно, но знаю, что это весьма характерно.

В исполнении ролей режиссура допустила такие трюки, которые являются форменным издевательством и над пьесой и над той идеей, которая вложена в нее. Например, слуга Вели, войдя первый раз в комнату Солтан бека, богато убранную, не может снять свои грязные башмаки и положить их на кресло. Что это значит? Что значило обнимание им же колени Солтан бека? Что значит танец Аси во время последнего минорного трио?.. Ведь это не промахи, а это издевательство. Всё было принесено в жертву тому, чтобы вызвать лишний смех. Глядя на вчерашнее исполнение, я невольно вспомнил то безобразие, которое показывалось в синематографе «Форум» в прошлом году под именем этой нашумевшей оперетты. Я невольно вспомнил и те ноты, которые сейчас издаются в Тифлисе под именем «Известных мотивов из «Аршин мал алан»; я невольно вспомнил и афиши армянской труппы в г. Владикавказ, где ни одного слова не было о том, чье это произведение; я невольно вспомнил слова одного видного армянского деятеля, который старался доказать мне, что «Аршин мал алан» это старая армянская (?!) пьеса, давно разыгрываемая в Турции; я невольно вспомнил все граммофонные эксплуатации произведений Гаджибекова…

Пора положить конец всему этому. Если кто-либо берется играть переводную пьесу, то обязан исполнять ее так, как она исполняется в оригинале. Режиссура может улучшить постановку, она должна следить за тем, чтобы артисты давали действительные реальные типажи, а клоунству не должно быть места.

Муслимбек.

8 февраля 1919 г. , газета «Азербайджан», N 29".

