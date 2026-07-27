Иранская сторона не оставит без ответа атаку Украины - Бегаи

БАКУ /Trend/ - Иранская сторона непременно даст ответ на атаку Украины на иранское торговое судно.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел МИД Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране.

«Эта атака со стороны Украины является незаконной, необоснованной и противоречит Уставу ООН. Это опасная авантюра», – отметил он.

Багаи подчеркнул, что Иран с самого начала не вмешивался в конфликт между Украиной и Россией. За последние четыре года Украина обвиняла различные страны во вмешательстве. Вместо этого украинскому правительству следовало бы решать внутренние проблемы страны и спасать ее от войны на востоке Европы. Действия Украины могут оказать негативное влияние и на другие регионы мира.

Бегаи также отметил, что иранской стороне известно о том, что прикаспийские государства обеспокоены и недовольны этой атакой. Украина непременно понесёт ответственность за свои действия.

Напомним, что 25 июля МИД Ирана сообщил об атаке Украины на иранское торговое судно в Каспийском море в утренние часы. В результате атаки судно получило повреждения, один моряк погиб, еще один получил ранения. Иранская сторона осудила эту атаку.

Добавим, что в распространенном заявлении МИД Туркменистана говорится, что 25 июля в международных СМИ была опубликована информация о нападении на морское судно в акватории Каспийского моря. В связи с этим Министерство иностранных дел Туркменистана заявляет о недопустимости подобных действий. Туркменистан, как прикаспийское государство, обладающее признанным ООН постоянным нейтралитетом, подчеркивает, что Каспий является морем мира, взаимопонимания и добрососедства.