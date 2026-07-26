Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган завершено на 60%

БАКУ/ Trend/ - Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган в Казахстане завершено на 60%, при этом 97% основного оборудования уже поставлено на объект. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов во время инспекционной поездки, говорится в сообщении компании QazaqGaz.

Завод, строительство которого ведет дочерняя компания QazaqGaz — GPC Investment, после ввода в эксплуатацию будет перерабатывать 1 млрд кубометров попутного газа в год и производить около 727 млн кубометров товарного газа ежегодно. В настоящее время на строительстве задействовано около 2 тыс. специалистов. Продолжается монтаж технологического оборудования, инженерных систем и ключевых производственных объектов, при этом строительство вахтового поселка и железнодорожной инфраструктуры для доставки крупногабаритных грузов уже завершено.

«Газоперерабатывающий завод на Кашагане имеет стратегическое значение для дальнейшего развития газовой отрасли Казахстана. Ввод предприятия в эксплуатацию позволит увеличить объем переработки попутного газа, повысить эффективность освоения одного из крупнейших нефтегазовых месторождений страны и обеспечить внутренний рынок дополнительными объемами товарного газа. Наша задача сегодня — обеспечить своевременный ввод объекта в эксплуатацию», — заявил Аккенженов.

Председатель правления QazaqGaz Алибек Жамауов отметил, что компания продолжает осуществлять постоянный контроль за реализацией проекта.

«Реализация проекта находится под постоянным контролем QazaqGaz. Понимая его значение для экономики страны, мы принимаем все необходимые меры для обеспечения качества и своевременного завершения строительства Кашаганского газоперерабатывающего завода», — сказал он.

Газоперерабатывающий завод на Кашагане строится в рамках усилий Казахстана по расширению внутренних мощностей по переработке газа и более эффективному использованию попутного газа, добываемого на одном из крупнейших нефтяных месторождений страны. Проект опирается на десятилетия сложных инженерных работ на месторождении Кашаган, где международные компании создавали морскую и береговую инфраструктуру в сложных природных и технических условиях.

Региональный директор компании Saipem по Румынии, Азербайджану, Казахстану и Турции Эрнесто Ферленги сообщил Trend, что компания работает в Казахстане с 1995 года и внесла значительный вклад в разработку месторождения Кашаган.

«Мы работаем в Казахстане с 1995 года, а в Азербайджане — с 1996 года. Наше участие отражает стремление предоставлять инновационные, устойчивые и технологически передовые решения для реализации сложных энергетических проектов», — сказал Ферленги.

По его словам, Saipem участвовала в проекте освоения месторождения Кашаган в период с 2009 по 2016 год, выполняя инженерные работы, закупки, строительство и монтаж морской инфраструктуры. Компания отвечала за создание морских объектов, включая 95 километров подводных трубопроводов, соединяющих морские платформы с береговой инфраструктурой.

«Это было рекордное достижение. В рамках проекта был выполнен самый длинный в мире вывод трубопровода на берег в плавучих условиях протяженностью 10 километров. Работы проводились в изолированном районе с очень мелководным профилем, при этом особое внимание уделялось охране окружающей среды», — отметил Ферленги.

По оценке Trend, Кашаганский газоперерабатывающий завод представляет собой следующий этап развития одного из самых технически сложных энергетических объектов Казахстана. Если на предыдущих этапах основное внимание уделялось созданию морской производственной инфраструктуры, то теперь приоритетом становится более эффективное использование попутного газа и расширение внутренних поставок природного газа.

Поставка 97% основного оборудования свидетельствует о том, что проект перешел к одному из наиболее важных этапов — монтажу, интеграции оборудования и подготовке к вводу в эксплуатацию. Эти стадии обычно требуют масштабных испытаний и координации работы множества технических систем до начала стабильной эксплуатации крупного перерабатывающего комплекса.

Ожидается, что завод будет ежегодно перерабатывать 1 млрд кубометров попутного газа и поставлять на внутренний рынок около 727 млн кубометров товарного газа. Для Казахстана дополнительные объемы газа приобретают все большее значение на фоне растущего спроса со стороны промышленных проектов, программ газификации городов и развития энергетической инфраструктуры.

Кашаган остается одним из крупнейших углеводородных активов Казахстана, а объемы добычи нефти на месторождении вносят существенный вклад в общий объем производства страны. Вместе с тем морские месторождения требуют комплексного управления объемами попутного газа, что делает развитие газоперерабатывающей инфраструктуры важным элементом долгосрочной эффективности добычи.

Проект имеет и экологическое значение. Казахстан присоединился к инициативе Всемирного банка Zero Routine Flaring by 2030, предусматривающей прекращение регулярного сжигания попутного газа к 2030 году. Ожидается, что дополнительные мощности по переработке газа позволят более эффективно использовать попутный газ и будут способствовать сокращению выбросов.

По оценке Trend, Кашаганский газоперерабатывающий завод сочетает сразу несколько стратегических задач Казахстана: увеличение доступности природного газа на внутреннем рынке, повышение операционной гибкости одного из крупнейших нефтяных месторождений страны и выполнение экологических обязательств. Внимание правительства к своевременному завершению проекта отражает его важность как для энергетического сектора, так и для реализации более широких планов экономического развития страны.