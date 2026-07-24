Завершился VIII летний лагерь "Побратимские школы Карабаха" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Во французском городе Кольмар завершился VIII летний лагерь «Побратимские карабахские школы».

Лагерь был организован при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, действующего при Государственном комитете Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, а также при участии Общественного объединения поддержки семей шехидов «Зяфяр» (Победа), Культурного центра азербайджанцев в Швейцарии и действующей во французском городе Нант «Школы выходного дня Карабаха».

В лагере, проходившем в одном из живописных уголков французской природы, на специальной территории, окруженной лесными пейзажами города Кольмар, встретились дети наших доблестных шехидов, обучающиеся в общеобразовательных школах Азербайджана, и учащиеся «Школы выходного дня Карабаха», действующей в городе Нант (Франция).

В течение лагерной смены, насыщенной разнообразной программой, для участников были организованы специальные поездки в города Кольмар и Страсбург с целью ознакомления с историей Франции. С целью личностного развития детей и расширения их кругозора были проведены просветительские панельные дискуссии, интеллектуальные игры, укрепляющие командный дух, а также встречи на темы культуры, спорта и патриотизма.

На церемонии закрытия проекта школьникам, успешно завершившим программу, были вручены сертификаты.

Все участники VIII Летнего лагеря «Побратимские школы Карабаха», которые на протяжении всей смены сплотились вокруг национальных ценностей, обрели новых друзей и получили незабываемые впечатления, расставались с мероприятием с чувством огромного удовлетворения.

Следует отметить, что лагерь, проводимый с участием детей шехидов и проживающих за рубежом азербайджанских детей, внес особый вклад в формирование национальной идентичности юных соотечественников, укрепление их связей с Родиной, глубокое усвоение ими азербайджанских реалий, а также получение подробной информации о героизме наших шехидов, пожертвовавших жизнью во имя целостности наших земель.