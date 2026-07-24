БАКУ /Trend/ - Назначен новый посол Азербайджана в Турции.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно распоряжению, Рашад Фахраддин оглу Асланов назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Турецкой Республике.

Следует отметить, что другим распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым, Рашад Фахраддин оглу Асланов был отозван с постов Чрезвычайного и Полномочного посла Азербайджана в Италии, на Мальте и в Сан-Марино, а также с поста Постоянного представителя Азербайджана при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программе и Международном фонде сельскохозяйственного развития.