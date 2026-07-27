Иран назвал национальные интересы главным принципом страны

БАКУ /Trend/ - Для Ирана главным принципом являются интересы страны и национальные интересы.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи на пресс-конференции в Тегеране.

«Принятие решений, связанных с национальными интересами страны, не является простым вопросом, который зависит лишь от одного фактора. При этом необходимо учитывать множество факторов и различных обстоятельств. Иран никогда не позволял и никогда не позволит Соединённым Штатам определять, когда наступают война и мир», — отметил он.

По словам Бегаи, Иран защищает свои интересы тогда, когда этого требуют национальные интересы страны, а при необходимости использует дипломатию для обеспечения национальной обороны.

«Противоположная сторона полагала, что Иран потерпит крах в течение трех дней. Однако сейчас, спустя пять месяцев, они сами оказались втянутыми в трясину войны», — заявил он.

Напомним, очередной виток напряжённости в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В этот день Вооружённые силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли по территории Ирана серию ударов, заявив, что это стало ответом на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил об отмене действия режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, Объединённых Арабских Эмиратов и Омана.