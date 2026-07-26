В Казахстане состоялся первый демонстрационный полет аэротакси eVTOL

БАКУ/ Trend/ - В столице Казахстана Астане состоялся демонстрационный полет аэротакси на базе электрического летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL). Об этом сообщило Министерство транспорта Казахстана.

«Демонстрационный полет был организован казахстанской компанией Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) совместно с китайским производителем воздушных судов AutoFlight. Полет выполнялся на аппарате AutoFlight Prosperity, рассчитанном на одного пилота и пятерых пассажиров. Для соблюдения требований безопасности полет был проведен без пассажиров на борту», — говорится в сообщении Министерства транспорта Казахстана.

Как отмечается, Министерство транспорта совместно с профильными государственными органами ведет системную работу по созданию нормативно-правовой и инфраструктурной базы, необходимой для внедрения городской воздушной мобильности в Казахстане.

В стране уже приняты законодательные изменения, регулирующие эксплуатацию воздушных судов eVTOL, вертипортов и систем управления беспилотным воздушным движением, что создает условия для безопасной интеграции новых технологий в транспортную систему.

После демонстрационного полета аппарат AutoFlight Prosperity будет представлен на международном фиджитал-турнире «Игры будущего – 2026», который пройдет в Астане с 29 июля по 9 августа.