ТЮРКПА осудила законопроект Комитета по иностранным делам Палаты представителей США

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан распространил Заявление в связи с законопроектом Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, содержащим ряд обвинений в адрес Азербайджанской Республики.

Об этом сообщается на официальном сайте ТЮРКПА.

Генеральный секретарь выразил серьезную обеспокоенность в связи с выдвижением данной инициативы в то время, когда продолжается активный процесс нормализации отношений и миростроительства между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе.

Он отметил, что подобные важные и чувствительные законодательные решения должны основываться на объективной оценке фактов и принципах международного права, а не формироваться под влиянием интересов отдельных лоббистских групп.

«ТЮРКПА призывает законодательные органы воздержаться от шагов, которые могут оказать негативное влияние на продолжающийся процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией.

ТЮРКПА вновь подтверждает свою приверженность принципам взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также добрососедским отношениям», – отмечается в заявлении.