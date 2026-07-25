БАКУ/ Trend/ - В прошлом иранском году (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) чистая прибыль Торгового банка Ирана выросла на 97% по сравнению с предыдущим иранским годом (с 21 марта 2024 года по 20 марта 2025 года).

По данным Торгового банка Ирана, об этом заявил исполнительный директор банка Хади Ахлаки на ежегодном собрании банка.

"В прошлом иранском году чистая прибыль Торгового банка составила 167 триллионов риалов (примерно 119 миллионов долларов США). Это указывает на рост на 97% по сравнению с предыдущим годом", — отметил он.

Ахлаки добавил, что по итогам прошлого иранского года доходы Торгового банка от оказания услуг составили 350 триллионов риалов (примерно 249 миллионов долларов США). По его словам, это позволило банку занять первое место среди банков страны по данному показателю.

По итогам прошлого года объем депозитов Торгового банка в риалах (национальная валюта Ирана) и иностранной валюте достиг 15 квадриллионов риалов (примерно 10 миллиардов долларов США). Объем депозитов увеличился на 64% по сравнению с предыдущим годом", — добавил он.

Представитель банка сообщил, что в прошлом году стоимость риаловых гарантий и внутрибанковских документов Торгового банка составила 9,72 квадриллиона риалов (примерно 6,9 миллиарда долларов США). Это на 91% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ахлаки заявил, что в прошлом году объем валютных операций Торгового банка достиг 9,63 миллиарда долларов США.

Отметим, что Торговый банк Ирана был создан 20 декабря 1979 года в результате слияния 12 банков с уставным капиталом в 39 миллиардов риалов (примерно 928 тысяч долларов США). В настоящее время в банке действует более 1,4 тысячи филиалов.

Согласно анализу Trend, результаты, достигнутые Торговым банком Ирана в минувшем финансовом году, демонстрируют значительное укрепление как финансовых показателей банка, так и его позиций на рынке. Рост чистой прибыли на 97% может быть оценен как показатель повышения операционных доходов и улучшения рентабельности. Достижение наивысшего уровня доходов от услуг среди банков страны свидетельствует о неуклонном росте доходов банка от традиционных банковских услуг. Вместе с тем, увеличение депозитов на 64% говорит о повышении доверия клиентов к банку, а расширение объема гарантий и внутрибанковских документов на 91% указывает на дальнейшую активизацию деятельности банка в сегменте корпоративных клиентов и бизнес-сектора. Сохранение высокого объема валютных операций подтверждает, что банк продолжает играть важную роль в международной торговле и финансовых операциях. В целом опубликованные показатели свидетельствуют об укреплении финансовой устойчивости Торгового банка Ирана и его потенциале для дальнейшего расширения кредитной, инвестиционной и международной банковской деятельности.