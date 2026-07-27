Форум СМИ ШОС откроет новые возможности для партнерства - глава КНИА "Кабар"

БИШКЕК/ Trend/ - Форум СМИ Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) откроет новые возможности для партнерства.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил директор Кыргызского национального информационного агентства «Кабар» Медербек Шерметалиев, выступая на церемонии открытия Форума СМИ и аналитических центров ШОС-2026 в Бишкеке.

«Кыргызстан председательствует в ШОС в год 25-летия объединения. Это не только большая честь и высокая ответственность для страны, но и историческая возможность придать новый импульс развитию ключевых принципов и ценностей ШОС», — сказал Шерметалиев.

По его словам, нынешний форум является одним из ключевых мероприятий в рамках председательства Кыргызстана в организации. Участие около 250 представителей из 26 государств — членов и партнеров ШОС свидетельствует о стремлении стран укреплять информационное, аналитическое и гуманитарное сотрудничество.

«Убежден, что нынешний форум станет важной площадкой для выработки новых идей, укрепления стратегического партнерства и внесет весомый вклад в устойчивое развитие всего нашего региона», — отметил Шерметалиев.

Глава КНИА «Кабар» подчеркнул, что современный мир стремительно меняется, а развитие цифровых технологий значительно упростило обмен информацией. Вместе с тем, по его словам, усилились и новые вызовы, связанные с распространением дезинформации, информационных манипуляций, угрозами кибербезопасности и внешним воздействием на общественное мнение.

В этих условиях, отметил он, ответственная журналистика, профессиональная аналитика и информационная политика, основанная на достоверных фактах, становятся важнейшими факторами укрепления доверия между государствами.

Шерметалиев подчеркнул, что странам ШОС необходимо развивать не только транспортные и экономические связи, но и последовательно расширять интеллектуальное, информационное и гуманитарное сотрудничество. Особое значение, по его словам, приобретает постоянный диалог между аналитическими центрами, проведение совместных исследований, подготовка молодых экспертов и развитие профессионального обмена опытом между представителями средств массовой информации.

Он также заявил, что информационное агентство «Кабар» готово всесторонне поддерживать подобные инициативы в сфере информационного сотрудничества.

«Мы заинтересованы в развитии новых механизмов взаимодействия в информационном пространстве государств Шанхайской организации сотрудничества, направленных на укрепление взаимного доверия, противодействие распространению ложной информации и обеспечение объективного, сбалансированного обмена информацией», — сказал директор агентства.

Шерметалиев отметил, что под руководством Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в стране последовательно реализуются реформы по цифровизации государственного управления, расширению информационной открытости, совершенствованию взаимодействия государственных органов с обществом и развитию современной коммуникационной политики.

По его словам, в условиях цифровой эпохи информация перестала быть лишь источником новостей и превратилась в прочный мост доверия между государством и обществом. Вместе с тем стремительное развитие технологий требует более высокой ответственности, дальновидных решений и скоординированных совместных действий.

Завершая выступление, директор КНИА «Кабар» подчеркнул, что сегодняшний форум — это не просто площадка для обмена мнениями, а возможность совместно формировать общее будущее.

«Доверие начинается с информации. Доверие укрепляется через диалог. И только диалог, основанный на равноправном партнерстве, способен обеспечить устойчивое развитие. Информационное агентство “Кабар” подтверждает свою готовность и впредь вносить вклад в расширение информационного и гуманитарного сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества», — заявил М.Шерметалиев.