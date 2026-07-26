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Иран и Оман достигли прогресса на переговорах по Ормузскому проливу - Багаи

Политика Новость 26 июля 2026 10:25 (UTC +04:00)
Иран и Оман достигли прогресса на переговорах по Ормузскому проливу - Багаи
Фото: МИД Ирана
Эльнур Багышов
Эльнур Багышов
Экономический журналист Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Переговоры между Ираном и Оманом по вопросам, связанным с Ормузским проливом, были полезными, и сторонам удалось добиться прогресса.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

«24 и 25 июля в Тегеране состоялось несколько раундов переговоров на уровне заместителей министров иностранных дел Ирана и Омана. Стороны обменялись мнениями относительно операционных механизмов и совместных принципов управления безопасным проходом судов через Ормузский пролив при соблюдении суверенных прав двух прибрежных государств», — отметил он.

По словам Багаи, делегация Омана накануне покинула Тегеран, однако технические и политические консультации между двумя странами продолжаются.

Представитель внешнеполитического ведомства также добавил, что на данный момент никаких изменений в ситуации в Ормузском проливе и в порядке прохождения судов не произошло.

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