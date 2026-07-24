Объем торгов на KASE за год увеличился почти на 66%

БАКУ/ Trend/ - Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE во втором квартале 2026 года достиг $288,2 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 65,8%, следует из данных Евразийской экономической комиссии.

Во втором квартале 2025 года общий объем операций на KASE составлял $173,8 млрд. За год биржевой оборот увеличился примерно на $114,4 млрд.

Основную часть торгов на KASE по-прежнему составили сделки РЕПО. Их объем достиг $241,2 млрд против $144,4 млрд годом ранее. Рост составил 67%. На операции РЕПО пришлось около 84% совокупного оборота биржи во втором квартале 2026 года.

Заметное увеличение также зафиксировано на валютном рынке. Объем торгов валютой без учета сделок РЕПО вырос с $21,3 млрд до $36,5 млрд, или на 71,5%. Наиболее высокая динамика наблюдалась на рынке акций. За год объем торгов увеличился более чем в два раза – с $218,6 млн до $470,3 млн. Прирост составил 115,1%.

Продолжил расти и долговой рынок. Торги корпоративными облигациями достигли $4,9 млрд против $4 млрд во втором квартале прошлого года. Рост составил 21,4%. Объем операций с государственными ценными бумагами увеличился на 14,2% – с $5,1 млрд до $5,8 млрд.

Снижение произошло только на срочном рынке. Объем таких сделок уменьшился с $7,5 млн до $7,2 млн, или на 4%. Однако его доля в общем обороте KASE остается незначительной.

Рост активности на бирже происходил на фоне продолжительного укрепления индекса KASE. По данным ЕЭК, восходящий тренд сохраняется с июня 2022 года. За четыре года индекс вырос примерно в три раза, а по итогам июня 2026 года достиг 7 842,91 пункта.