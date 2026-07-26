Узбекистан и Россия создают рабочую группу по проекту атомной электростанции

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан и Россия договорились создать совместную рабочую группу для координации экспертизы проектной документации по строительству интегрированной атомной электростанции в Джизакской области Узбекистана.

Об этом говорится в заявлении Агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом).

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе рабочего визита делегации Узатома и Дирекции по строительству атомной электростанции в Москву 22–23 июля.

В ходе визита узбекская сторона провела переговоры с директором по капитальному строительству госкорпорации «Росатом» Дмитрием Волковым и представителями Отраслевого центра капитального строительства российской государственной корпорации. Основное внимание было уделено организации технической экспертизы проектной документации.

Стороны обсудили порядок проведения экспертной оценки проектной документации, а также меры по развитию собственного экспертного потенциала Узбекистана в сфере строительства объектов атомной энергетики.

По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу, которая будет координировать взаимодействие между узбекской и российской сторонами и содействовать своевременному проведению необходимых технических экспертиз в рамках проекта.

В ходе визита узбекская делегация также встретилась с руководством Ассоциации организаций атомного строительства для обсуждения сотрудничества с компаниями — членами ассоциации, работающими в Узбекистане.

Кроме того, узбекская сторона провела переговоры с представителями венгерской компании MVM EGI Zrt. в рамках двусторонних соглашений между Узбекистаном и Венгрией о сотрудничестве в области атомной энергетики. В ходе обсуждений были определены дальнейшие шаги по решению технических вопросов, связанных со строительством сухих градирен для атомной электростанции.

«Рабочая группа обеспечит координацию между узбекской и российской сторонами и будет способствовать оперативному решению вопросов, связанных с получением необходимых экспертных заключений», — сообщили в Узатоме.

Состоявшиеся встречи стали очередным шагом в реализации проекта интегрированной атомной электростанции в Джизакской области. Основное внимание стороны уделили ускорению технической координации, укреплению международного сотрудничества и содействию успешной реализации проекта.