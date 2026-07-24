Количество пассажирских мест в поездах Баку–Тбилиси–Баку увеличено на 120%

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) продолжает работу по увеличению вместимости поездов на международном маршруте Баку–Тбилиси–Баку с целью расширения возможностей для путешествий и обеспечения большего комфорта пассажиров.

Информацию об этом распространила пресс-служба ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

В рамках проводимых мероприятий в состав поездов поэтапно были включены 2 вагона класса «Комфорт» и 5 вагонов класса «Стандарт+». В результате количество пассажирских вагонов (без учёта вагона-ресторана) увеличилось с 6 до 13, а пассажировместимость — со 178 до 386 мест. Таким образом, по сравнению с первоначальной вместимостью количество пассажирских мест увеличилось примерно на 120%.

Ввод в эксплуатацию дополнительных вагонов предоставляет пассажирам более широкий выбор и позволяет большему числу людей воспользоваться данным маршрутом.

Высокая заполняемость поездов свидетельствует о растущем интересе к международным железнодорожным пассажирским перевозкам. На сегодня по данному маршруту перевезено около 23 тысяч пассажиров. Заполняемость поездов составила 100%.

В связи с очень высоким спросом на поездки из Грузии в Азербайджан билеты раскупаются в течение очень короткого времени после поступления в продажу. Особенно заметна разница в уровне спроса в летний сезон и в преддверии праздничных дней.

AЖД на постоянной основе анализирует динамику продаж билетов, уровень заполняемости вагонов и пассажиропоток на маршруте Баку–Тбилиси–Баку. По результатам этого анализа принимаются меры по увеличению состава поездов, вводу в эксплуатацию дополнительных вагонов и созданию новых возможностей для пассажиров. Данный процесс осуществляется с учётом технической и эксплуатационной готовности азербайджанской и грузинской сторон, пограничных и таможенных процедур, графика движения поездов, возможностей железнодорожных станций, а также требований безопасности на всём маршруте. Кроме того, это требует проведения необходимых согласований с грузинской стороной и координации всех эксплуатационных процессов. По этой причине увеличение количества пассажирских мест осуществляется планомерно и поэтапно.

Для АЖД приоритетной задачей является увеличение существующей вместимости поездов в максимально короткие сроки при строгом соблюдении всех требований безопасности. Совместно с грузинской стороной проводятся необходимые технические и эксплуатационные работы для ввода в эксплуатацию очередных дополнительных вагонов на маршруте Баку–Тбилиси–Баку.