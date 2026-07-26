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В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Общество Новость 26 июля 2026 14:35 (UTC +04:00)
В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения
Ниджат Исмиев
Ниджат Исмиев
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БАКУ/ Trend/ - Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, которая ожидается 27-28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Как сообщили в службе, в соответствии с желтым предупреждением в Нахчыванской Автономной Республике, Гядабее, Гёйгёле, Шамкире, Самухе, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, Губе, Сиязане, Хызы, Алтыагадже, Имишли, Ширване, Бейлягане, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране и Астаре прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 метра в секунду.

В Баку и на Абшеронском полуострове, Мингячевире, Агстафе, Газахе, Товузе, Гяндже, Дашкесане, Геранбое, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле, Нафталане, Хачмазе, Гусаре и Шабране в соответствии с оранжевым предупреждением будет также дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится от 20.8 до 28.4 м/с.

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