В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения

БАКУ/ Trend/ - Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое и оранжевое предупреждения в связи с ветреной погодой, которая ожидается 27-28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах.

Как сообщили в службе, в соответствии с желтым предупреждением в Нахчыванской Автономной Республике, Гядабее, Гёйгёле, Шамкире, Самухе, Евлахе, Барде, Тертере, Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, Губе, Сиязане, Хызы, Алтыагадже, Имишли, Ширване, Бейлягане, Саатлы, Сабирабаде, Сальяне, Билясуваре, Джалилабаде, Масаллы, Лерике, Ярдымлы, Лянкяране и Астаре прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 метра в секунду.

В Баку и на Абшеронском полуострове, Мингячевире, Агстафе, Газахе, Товузе, Гяндже, Дашкесане, Геранбое, Гобустане, Нефтчале, Гаджигабуле, Нафталане, Хачмазе, Гусаре и Шабране в соответствии с оранжевым предупреждением будет также дуть северо-западный ветер, скорость которого усилится от 20.8 до 28.4 м/с.