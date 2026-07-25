Вырос товарооборот между Туркестанской областью Казахстана и Узбекистаном

БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Туркестанской областью Казахстана и Узбекистаном по итогам 2025 года превысил 511 миллионов долларов США, увеличившись на 109 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает пресс-служба акима области, об этом сообщил аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров в ходе первого заседания Совета руководителей регионов Казахстана и Узбекистана, прошедшего в Актау.

"Туркестанская область принимает активное участие в развитии двусторонней торговли. По итогам 2025 года товарооборот между областью и Узбекистаном превысил 511 миллионов долларов США, показав рост на 109 процентов. Наша цель - не только увеличить объем торговли, но и нарастить количество совместных производств, а также развивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время на территории Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» реализуются шесть инвестиционных проектов на общую сумму 234 миллиона долларов США. Эти проекты позволят запустить новые производства и создать сотни рабочих мест", — отметил глава региона.

Кроме того, сообщается, что в Туркестанской области с участием узбекского капитала реализуются новые проекты на общую сумму 73 миллиона долларов США. Инвестиции охватывают производство систем капельного орошения, создание мясного кластера, развитие рыбного хозяйства, совершенствование туристской инфраструктуры и металлообработку.

В рамках прошедшего в Актау форума "Казахстан-Узбекистан: совместные проекты и новые возможности роста" между акиматом Туркестанской области и узбекистанскими партнерами были подписаны инвестиционные меморандумы на общую сумму 78 миллионов долларов США.

В частности, крупнейшим из подписанных соглашений стал проект по строительству металлообрабатывающего завода стоимостью 47 миллионов долларов США, который будет выпускать профлист, металлические трубы, сэндвич-панели и легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК).

Помимо этого, заключены соглашения о строительстве завода по производству подсолнечного масла (2 миллиона долларов США), по поставкам на экспорт продукции глубокой переработки кукурузы (5 миллионов долларов США), а также по выводу продукции мясоперерабатывающего комплекса на международные рынки (12 миллионов долларов США) и созданию современного рыбоводного комплекса по выращиванию сазана (12 миллионов долларов США).