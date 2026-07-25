Иран и Армения создадут совместную рабочую группу в энергетическом секторе

БАКУ /Trend/ - Иран и Армения достигли договоренности о создании совместной рабочей группы в энергетическом секторе.

Как сообщает министерство нефти Ирана, об этом заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад на встрече с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Давидом Худатяном.

«Иран предложил Армении организовать совместную специальную рабочую группу. Эта рабочая группа должна незамедлительно приступить к деятельности, а на последующих заседаниях будут рассмотрены достигнутые ею результаты», – отметил он.

Иран предложил изучить возможности развития энергетического сотрудничества с Арменией путем определения новой модели для торговли газом, а также рассмотреть экспорт газа на другие рынки через Армению.

«Существующая модель сотрудничества Ирана и Армении основана на бартере газа и электроэнергии. Однако четкое предложение Ирана заключается в определении новой торговой модели для экспорта газа. Реализация этого предложения зависит от изучения существующей инфраструктуры и возможности расширения торговли газом», – заявил он.

Пакнежад отметил, что были рассмотрены пути сотрудничества с армянской стороной в сферах торговли, технических и инженерных услуг, строительства нефтеперерабатывающих заводов, а также обеспечения потребностей Армении в нефтепродуктах.

Иранский министр подчеркнул, что между Ираном и Арменией существуют благоприятные возможности для развития двустороннего сотрудничества, особенно в энергетической сфере.

На встрече министр территориального управления и инфраструктуры Армении Давид Худатян отметил, что Армения импортирует и использует газ в обмен на поставку электроэнергии в Иран. Армения заинтересована в увеличении объемов двустороннего сотрудничества и товарообмена.