Форум СМИ ШОС станет важным шагом к укреплению информационной безопасности - Орунбеков

БИШКЕК/ Trend/ - Бишкек принимает Форум СМИ и аналитических центров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)-2026, который станет значимым этапом в укреплении информационной безопасности, развитии интеллектуального сотрудничества и расширении взаимодействия между странами организации.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил руководитель службы информационной политики администрации президента Кыргызстана Дайырбек Орунбеков, выступая на церемонии открытия.

Д.Орунбеков отметил, что современный мир вступил в эпоху, где информация и технологии играют определяющую роль, а скорость распространения данных значительно повышает ответственность средств массовой информации и экспертного сообщества.

По его словам, сегодня информация является одним из самых мощных инструментов, влияющих на общественное сознание и будущее государств. В этой связи особую важность приобретает сочетание глубокого аналитического подхода исследовательских центров с оперативностью, точностью и объективностью журналистики.

«Убежден, что совместная работа аналитиков и представителей СМИ станет надежной защитой от информационных манипуляций и распространения недостоверных сведений, а общественность будет получать только проверенные факты», — подчеркнул Орунбеков.

Он также заявил, что Кыргызстан неизменно придерживается принципов открытости, взаимного уважения и конструктивного диалога, а также намерен и дальше развивать информационные, культурно-гуманитарные и торгово-экономические связи в рамках ШОС.

По словам главы службы информационной политики, объективная журналистика и профессиональная аналитика помогают доносить до мировой общественности значение крупных инфраструктурных, транспортных и инвестиционных проектов, реализуемых государствами организации.

Орунбеков выразил уверенность, что нынешний саммит станет площадкой для обмена новыми идеями, реализации творческих инициатив и формирования совместных подходов к дальнейшему развитию сотрудничества. Он отметил, что в Бишкеке собрались ведущие представители медиасферы, авторитетные журналисты и аналитики стран ШОС.

В завершение выступления он подчеркнул, что каждое предложение и каждая высказанная инициатива участников форума будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках организации и выведут его на новый качественный уровень.

Напомним, впервые Форум СМИ и аналитических центров государств — членов ШОС проходит в Бишкеке. Организаторами мероприятия выступили Кыргызское национальное информационное агентство «Кабар» и китайское информационное агентство «Синьхуа». В работе форума принимают участие около 250 представителей из 26 стран, включая руководителей ведущих информационных агентств, журналистов, представителей аналитических центров, научных учреждений, государственных органов и международных организаций. Главная тема встречи — «ШОС в новую эпоху: от взаимопонимания к практическому сотрудничеству».

В рамках пленарных заседаний и тематических дискуссий участники обсуждают развитие международного информационного сотрудничества, цифровую трансформацию медиа, гуманитарное взаимодействие и актуальные вызовы глобального информационного пространства.