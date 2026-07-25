Токаев предложил запустить цифровой транспортный коридор между Казахстаном и Россией

БАКУ /Trend/ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реализовать пилотный проект цифрового транспортного коридора между Казахстаном и Россией для дальнейшего развития логистики и взаимной торговли.

Согласно сообщению пресс-службы Президента Казахстана, об этом он заявил, выступая на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске.

По словам президента, Казахстан и Россия обладают уникальными возможностями для развития транспортно-логистической архитектуры Евразии. «Казахстану и России, имеющим общую самую протяженную непрерывную сухопутную границу в мире, самим Всевышним предназначена ведущая роль в развитии транспортно-логистической архитектуры Евразийского континента», — сказал Токаев.

Президент отметил устойчивый рост грузоперевозок.

По его словам, в прошлом году объем железнодорожных перевозок между двумя странами достиг 92 миллионов тонн, а автомобильные перевозки составили почти 8,5 миллиона тонн. За первый квартал текущего года автомобильный транзит вырос более чем в два раза — до 4,3 миллиона тонн.

Токаев предложил перейти к новому этапу цифровизации транспортной отрасли. «На базе действующих цифровых платформ предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор "Казахстан – Россия"», — заявил он.

По его словам, цифровая интеграция транспортных систем позволит увеличить взаимную торговлю и транзит. «Эффективная цифровая интеграция транспортно-логистических систем двух стран и широкое применение новых технологий позволят нам нарастить объем взаимной торговли, увеличить транзитные потоки, комплексно укрепить экономические связи», — отметил Президент.

Он также напомнил о состоявшемся в мае первом пробеге беспилотных грузовиков между двумя странами. «Этот успешный эксперимент убедительно показал, что казахстанско-российское партнерство в сфере транспорта уверенно выходит на новый технологический уровень», — подчеркнул Токаев.