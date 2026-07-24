БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон «О краудфандинге».

Текст документа опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана.

Согласно закону, операторы, управляющие краудфандинговой платформой, могут создаваться только в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО) или акционерного общества (АО). Уставный и совокупный капитал операторов не должен быть меньше минимального размера, установленного Центральным банком Азербайджанской Республики. Также каждый оператор для начала деятельности должен быть в обязательном порядке внесен в специальный реестр, ведомый Центральным банком.

Строгие требования и конкретные правила определены и для лиц, желающих иметь существенную долю участия в платформе. Доля, составляющая 10 и более процентов уставного капитала, считается существенной, и ее приобретение возможно только с согласия Центрального банка. ЦБ должен рассмотреть заявки на получение разрешения на увеличение доли до 20, 33 или 50 процентов в течение 60 календарных дней.

Одним из основных условий является наличие у лиц, выполняющих управленческие функции, высшего образования и безупречной деловой репутации. Как минимум один из руководителей должен иметь не менее чем 3-летний опыт работы в сфере финансовых услуг. Руководители финансовых институтов, признанных банкротами или ликвидированных из-за нарушения пруденциальных требований, не могут занимать руководящие должности у оператора в течение 3 лет.

Во избежание конфликта интересов к операторам на их платформах применяются определенные ограничения. Оператор может предлагать инвестиции в размере максимум 20 процентов от целевой суммы в целях финансирования каждого проекта. В то же время сотрудники оператора и владельцы существенных долей участия не могут быть прямыми владельцами проектов, размещенных на данной платформе.

Согласно документу, для защиты прав индивидуальных инвесторов применяется специальный механизм «периода обдумывания». Этот период, начинающийся со следующего дня после подачи инвестиционного предложения, охватывает 7 календарных дней. В течение этих 7 дней индивидуальный инвестор может отозвать свое инвестиционное предложение без объяснения причин и уплаты штрафа.

Сроки и виды краудфандинговых кампаний также вложены в четкие временные рамки. Кампания начинается со дня публикации основного информационного листа и может продолжаться максимум 90 дней. В рамках краудфандинга на основе акций в качестве владельца проекта могут выступать только акционерные общества, и они могут профинансировать максимум 2 проекта за последние 12 месяцев.

Краудфандинговая деятельность на основе долговых обязательств должна осуществляться исключительно путем выпуска облигаций. Срок обращения облигаций, выпущенных в рамках этого правила, не может превышать 5 лет. По долговой модели владельцу проекта также предоставляется право финансировать максимум 2 краудфандинговых проекта за последние 12 месяцев.

После успешного завершения кампании средства инвесторов и ценные бумаги оперативно управляются. Оператор должен приступить к размещению ценных бумаг в течение 3 рабочих дней после завершения кампании. Общий срок этого процесса размещения не может превышать 3 рабочих дней.

Закон вступает в силу через 6 месяцев со дня его опубликования. В течение этого периода операторы, желающие работать на рынке, должны обеспечить соответствие новым инфраструктурным требованиям.