В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за нарушение правил краудфандинга

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане будут применяться новые штрафы за нарушение законодательства о краудфандинге.

Это отражено в изменениях в Кодекс об административных проступках, утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым. Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Согласно изменениям, за нераскрытие или неопубликование информации, которая должна быть раскрыта или опубликована оператором краудфандинговой платформы, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1 500 до 2 000 манатов, а юридические лица — от 3 000 до 4 000 манатов.

За уклонение или отказ оператора краудфандинговой платформы от представления в Центральный банк Азербайджанской Республики отчетов о своей деятельности, а также за представление искаженных данных или нарушение сроков их представления должностные лица штрафуются на сумму от 1000 до 1500 манатов, юридические лица — на сумму от 2000 до 3000 манатов.

За нарушение оператором краудфандинговой платформы правил хранения информации и документов, подлежащих хранению в связи с управлением платформой, должностные лица штрафуются на сумму от 500 до 600 манатов, юридические лица — на сумму от 1000 до 1500 манатов.

За нарушение оператором краудфандинговой платформы правил управления денежными средствами в сфере краудфандинга должностные лица штрафуются на сумму от 2000 до 3000 манатов, юридические лица — на сумму от 6000 до 7000 манатов.

За нарушение оператором краудфандинговой платформы правил проведения краудфандинговой кампании в сфере краудфандинга должностные лица штрафуются на сумму от 2000 до 3000 манатов, юридические лица — на сумму от 4000 до 5000 манатов.