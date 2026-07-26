Президент Мальты посетила фотовыставку Резы Дегати о Ходжалинском геноциде (ФОТО)

БАКУ/Trend/- На Мальтийской биеннале представили фотовыставку всемирно известного фотографа Резы Дегати

о Ходжалинском геноциде.

«После насыщенного сезона, полного выставок, конференций, интервью и встреч в Европе и Америке, для меня большая радость вновь вернуться в Азербайджан. Каждое из этих мероприятий стало очередным шагом на пути к тому, чтобы донести правду об Азербайджане до мировой общественности. Этот путь, как и всегда, был непростым. О трудностях, с которыми мне пришлось столкнуться, я обязательно расскажу вам позже», — отметил Дегати.

По его словам, участие в Мальтийской биеннале, где среди более чем 400 представителей мирового искусства он представил масштабную фотовыставку в историческом центре Валлетты, стало для него большой честью.

«Для меня стало особой гордостью, что мою выставку лично посетила Президент Республики Мальта Мириам Спитери Дебоно. В мероприятии также приняли участие директор Биеннале, руководитель Совета по искусству Мальты и представители средств массовой информации», — сказал фотограф.

Дегати подчеркнул, что возможность представить правду о Ходжалы на столь авторитетной международной площадке и увидеть проявленное к этой теме уважение стала одним из самых памятных событий в его жизни.

«Представить правду о Ходжалы в таком значимом месте и увидеть столь большое уважение к этой теме — один из самых незабываемых и гордых моментов моей жизни», — добавил он.