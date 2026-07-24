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Назначен директор Иреванского государственного азербайджанского драматического театра

Социум Новость 24 июля 2026 15:45 (UTC +04:00)
Назначен директор Иреванского государственного азербайджанского драматического театра
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы состоялось новое назначение.

Соответствующим приказом министра культуры Азербайджана Адиля Керимли директором театра назначен Гаджибаба Мамедов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отметим, что до этого назначения Гаджибаба Мамедов занимал должность заместителя директора Азербайджанского государственного академического национального драматического театра.

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