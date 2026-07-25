Казахстан и Россия продолжат развитие транспортного коридора «Север – Юг»

БАКУ /Trend/ – Казахстан и Россия уделяют особое внимание развитию международного транспортного коридора «Север – Юг», по которому продолжается рост грузоперевозок.

Согласно сообщению пресс-службы Президента Казахстана, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске.

По словам президента, транспортная взаимосвязанность приобретает особое значение в современных международных условиях. «Это ключевой фактор глобальной конкурентоспособности наших стран в современных очень сложных геополитических условиях. Общими усилиями мы решаем все задачи в этой сфере, последовательно развиваем инфраструктуру, укрепляем транзитный потенциал», — сказал Токаев.

Президент отметил, что одним из ключевых совместных проектов остается международный транспортный коридор «Север – Юг». «Большое внимание уделяется развитию коридора "Север – Юг", по которому в прошлом году также отмечался рост перевозок», — подчеркнул он.

Кроме того, Токаев назвал еще одним важным направлением маршрут «Западная Европа – Западный Китай». «Другим важным маршрутом является коридор "Западная Европа – Западный Китай". Реконструкция дороги Актобе – Улгайсын позволит в два раза увеличить его пропускную способность», — отметил Президент Казахстана.

По его словам, дальнейшее развитие транспортных коридоров и модернизация инфраструктуры будут способствовать укреплению транзитного потенциала обеих стран и расширению экономического сотрудничества.