Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Об этом сообщила пресс-служба Президента Азербайджана.

Глава нашего государства сердечно поздравил Шавката Мирзиёева с днем рождения, пожелал ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, новых успехов и достижений в его почетной высшей государственной деятельности во имя счастливого будущего и процветания братского народа Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву за искреннее поздравление и добрые слова и в свою очередь пожелал азербайджанскому народу процветания и благополучия.

В ходе телефонного разговора была подчеркнута важность азербайджано-узбекских отношений стратегического союзничества, выражено удовлетворение успешным развитием связей во всех сферах.

Главы государств также подтвердили договоренность о будущих контактах, провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и перспективам двусторонних отношений.