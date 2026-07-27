В Азербайджане утверждена пошлина за управление краудфандинговой платформой

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждена государственная пошлина за управление краудфандинговой платформой.

Это нашло свое отражение в поправках к Закону «О государственной пошлине», утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым. Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Так, для внесения юридических лиц в реестр Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по деятельности по управлению краудфандинговой платформой устанавливается государственная пошлина в размере 2 750 манатов.

Согласно поправке, операторы краудфандинговых платформ включаются в число поднадзорных субъектов Центрального банка Азербайджана. Операторы будут обязаны представлять в ЦБА отчеты о своей деятельности.