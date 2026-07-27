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В Азербайджане утверждена пошлина за управление краудфандинговой платформой

Политика Новость 27 июля 2026 13:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане утверждена пошлина за управление краудфандинговой платформой
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждена государственная пошлина за управление краудфандинговой платформой.

Это нашло свое отражение в поправках к Закону «О государственной пошлине», утвержденных Президентом Ильхамом Алиевым. Текст документа опубликован на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

Так, для внесения юридических лиц в реестр Центрального банка Азербайджана (ЦБА) по деятельности по управлению краудфандинговой платформой устанавливается государственная пошлина в размере 2 750 манатов.

Согласно поправке, операторы краудфандинговых платформ включаются в число поднадзорных субъектов Центрального банка Азербайджана. Операторы будут обязаны представлять в ЦБА отчеты о своей деятельности.

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