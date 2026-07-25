Музыка громче волн! Взрыв эмоций во второй день Dream Fest 2026 в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Второй день международного музыкального фестиваля Dream Fest вновь превратил Sea Breeze в эпицентр музыки, драйва и ярких эмоций. Под открытым небом, у самого берега Каспия, развернулось масштабное шоу, объединившее артистов разных стран, поколений и музыкальных направлений, сообщает корреспондент Trend.

В этот вечер всё звучало в унисон: шум морских волн, громкие аплодисменты, любимые мелодии и тысячи голосов зрителей. Едва над побережьем зажглись первые огни, как Sea Breeze оказался во власти музыки, а фестивальная сцена стала центром настоящего праздника. Каждый из исполнителей привнёс в программу собственный стиль и настроение, превратив вечер в яркое музыкальное путешествие.

Проникновенные баллады сменялись танцевальными хитами, национальные мотивы переплетались с современной поп-музыкой, а романтическое настроение в одно мгновение уступало место неудержимому драйву. Публика подпевала знакомым композициям, танцевала и встречала артистов овациями.

Особое место в программе заняло выступление EMIN’а - артиста и идейного вдохновителя Dream Fest. Его появление на сцене стало одним из самых ожидаемых моментов вечера и вызвало бурную реакцию зрителей. Музыка, искренняя подача и энергия исполнителя объединили всю площадку в единую волну.

Также особую теплоту вечеру придали выступления азербайджанских артистов Фаига Агаева, Тунзали Агаевой, Диляры Кязимовой, Sevanna, Эльнура Гусейнова, Джамала Гасымова и Нигяр Джамал, наполнив сцену яркими голосами, артистизмом и национальным колоритом. Их появление публика встречала с особым воодушевлением, каждый номер превращался в эмоциональный диалог между сценой и зрительным залом.

Турецкие звёзды Zeynep Bastık, Эмре Алтуг и EDIS добавили вечеру восточного темперамента и танцевальной энергии. Их хиты мгновенно подхватила публика, а выступления стали ещё одним свидетельством музыкальной близости Азербайджана и Турции.

Романтическую атмосферу создавали Стас Михайлов и Ани Лорак, покорившие зрителей любимыми композициями. За современный ритм и молодёжный драйв отвечал Егор Крид, с первых минут задавший многотысячной аудитории единый пульс.

Световые инсталляции, впечатляющая сценография и мощное звучание дополнили выступления артистов. Огни сцены отражались в водах Каспия, музыка разносилась вдоль побережья, а каждый новый номер поднимал градус фестивального настроения всё выше. Ведущие вечера Мурад Дадашов и Регина Тодоренко также добавили вечеру особого шарма и яркой атмосферы.

Второй день Dream Fest стал настоящим взрывом эмоций — громким, красочным и незабываемым. Sea Breeze танцевал до поздней ночи, звёзды сияли на сцене, а музыка звучала громче морских волн, ещё раз подтвердив: этим летом сердце большого музыкального праздника билось на берегу Каспия.

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