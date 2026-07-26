Казахстан разработал правила стратегического цифрового майнинга для развития сектора цифровых активов

БАКУ/ Trend/ - Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана разработало Правила стратегического цифрового майнинга, которые утверждены постановлением правительства. Об этом сообщили в министерстве.

Новый механизм направлен на создание дополнительных стимулов для реализации крупных инвестиционных проектов в сфере цифрового майнинга, повышение инвестиционной привлекательности отрасли и дальнейшее развитие индустрии цифровых активов в Казахстане.

Как сообщается, участие в программе стратегического цифрового майнинга будет добровольным. Получить статус стратегического цифрового майнера смогут только те компании, которые соответствуют требованиям, установленным правилами, и подадут соответствующую заявку.

Для обеспечения прозрачности и объективности заявки будет рассматривать специальная комиссия при Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития с участием представителей профильных государственных органов. Решение о присвоении статуса стратегического цифрового майнера будет приниматься по итогам всестороннего анализа представленных материалов.

Компании, получившие данный статус, смогут заключать прямые договоры на поставку электроэнергии с генерирующими организациями сроком до 10 лет. При этом стоимость электроэнергии по таким договорам не будет превышать предельный тариф, установленный законодательством Казахстана.

В то же время участники программы будут перечислять 10% цифровых активов, остающихся после учета затрат на покупку и передачу электроэнергии, в Национальный стратегический криптовалютный резерв в порядке, предусмотренном правилами.

Формирование Национального стратегического криптовалютного резерва будет осуществляться без использования бюджетных средств. Пополнение резерва будет происходить исключительно за счет добровольного участия стратегических цифровых майнеров, что позволит государству сформировать стратегический запас цифровых активов.

«Мы последовательно развиваем Казахстан как конкурентоспособную и привлекательную для инвестиций юрисдикцию в сфере цифровых активов. Институт стратегического цифрового майнинга — еще один шаг в этом направлении», — заявили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития.

Ожидается, что новый механизм будет способствовать привлечению инвестиций, расширению цифровой инфраструктуры и укреплению позиций Казахстана на мировом рынке цифровых активов.