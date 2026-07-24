ЕС включил в санкционный список по Ирану ещё шесть человек

БАКУ /Trend/ – Совет Европейского союза включил ещё шесть человек в санкционный список по Ирану.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Согласно заявлению, в санкционный список включены пять судей революционных судов Ирана, которых обвиняют в вынесении приговоров в отношении политических активистов, диссидентов и представителей религиозных меньшинств. В ЕС отметили, что некоторые из этих дел были связаны с действиями властей в ответ на протесты 2022 года под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода».

«Кроме того, Совет ввел санкции против иранского хакера и компьютерного инженера Нимы Салехи, который является основателем и одной из ключевых фигур кибергруппы Ashiyane. Компания Ashiyane Digital Security тесно сотрудничает с уже находящейся под санкциями ЕС Киберполицией Ирана (FATA) и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также несет ответственность за масштабные кибератаки против внутренних оппонентов и реформаторов, иностранных организаций, тем самым содействуя действиям режима против оппозиции», — говорится в заявлении.

С учетом последних изменений санкционный режим ЕС, введенный в связи с нарушениями прав человека в Иране, теперь распространяется на 269 физических лиц и 53 организации. В отношении включенных в список лиц действуют замораживание активов на территории ЕС, запрет на предоставление им денежных средств и экономических ресурсов, а также ограничения на въезд и транзит через страны Евросоюза.

«Санкции предусматривают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и запрет на предоставление включенным в список лицам денежных средств или экономических ресурсов. Также сохраняется запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, включая оборудование для мониторинга телекоммуникаций», — сообщает Совет ЕС.

Соответствующие правовые акты опубликованы в Официальном журнале Европейского союза. Санкционный режим ЕС, связанный с нарушениями прав человека в Иране, был введен в 2011 году и в настоящее время продлен до апреля 2027 года.